محمد عمر: كرة خلفان تخطت خط المرمى

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قال الحكم الدولي الأسبق محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، إن الكرة التي سددها خلفان مبارك، وحاول الحارس فهد طالب إنقاذها، تخطت خط المرمى، وبالتالي تعتبر هدفاً صحيحاً للإمارات. وقال محمد عمر أستغرب ردة فعل الحكم الياباني، الذي لم يبرر لنا أسباب عدم الاحتساب مما وضع الجميع في حيرة، دون إيجاد إجابة مقنعة بالقرار المتخذ.

وقال محمد عمر إن الحكم الياباني من الحكام الذين يتمتعون بخبرة كبيرة، ومن ضمن المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم المقبلة، ومع ذلك لم تكن إدارته للمباراة بشكل يتناسب مع قوتها وأهميتها خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت قمة الإثارة والأحداث السريعة المتلاحقة.

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