الأبيض الأولمبي يعاني قبل تصفيات آسيا بالفجيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

يبدأ الأبيض الأولمبي لكرة القدم، تجمعه الداخلي في إمارة الفجيرة يوم 17 أكتوبر الجاري، في إطار استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، والتي ستلعب مبارياتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

ويعاني المدرب الإسباني دينيس سيلفا من صعوبات عدة بدأت معه خلال بطولة غرب آسيا، حيث غاب عن الفريق عدد من عناصره الرئيسة، مثل ماجد راشد ومحمد عباس وطحنون الزعابي وعبد الله حمد الذين تم ضمهم إلى المنتخب الأول، وطالب المدرب ببقائهم مع الأولمبي لترجيح كفة الفريق خلال التصفيات، ولكن الهولندي مارفيك رفض، ومع ذلك لم يشارك منهم بالمنتخب الأولى سوى عبد الله حمد المنهالي، ولو تواجد هؤلاء اللاعبون الأساسيون بالأولمبي لرجحت كفة الفريق خلال التصفيات التي خرج منها من الدور الأول.

الأمر يتكرر مرة أخرى الآن، ولكن هذه المرة مع الأندية، حيث ترفض بعض الأندية ضم لاعبيها إلى معسكر الأولمبي الذي يسبق المباريات الرسمية، معتبرة أن اللوائح تدعم موقفها هذا، مما يضع المدرب في موقف حرج، لأهمية المعسكر في إعداد وتجهيز اللاعبين، لذلك لم تصدر قائمة الفريق رسمياً حتى الآن.

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