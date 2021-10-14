العروبة يفتقد البحريني مدن أمام كلباء

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

يخوض فريق العروبة مباراته المقبلة في افتتاحية كأس رابطة المحترفين أمام كلباء غداً بصفوف شبه مكتملة، باستثناء الغائب الوحيد البحريني علي مدن، لوجوده مع منتخب بلاده، وأكد الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب التونسي فتحي العبيدي أن فريقه يعول كثيراً على مباراة كلباء في افتتاحية مباريات الفريقين ضمن هذه المسابقة، التي يخوضها الأخضر العرباوي لأول مرة في مسيرته، منوهاً بأن العروبة وكلباء سيلتقيان في ثلاث مباريات متتالية، منهما اثنتان في كأس المحترفين إلى جانب مباراة ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

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