علي البدواوي: انطلاقة «الإعصار» مثالية

المصدر: حتا – محمد فضل

أشاد علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا بالبداية الموفقة والمثالية لفريقه خلال انطلاقة دوري الدرجة الأولى وتحقيق الفوز على الفجيرة «العنيد» بهدف في قمة مباريات الأسبوع الأول.

وأشار البدواوي إلى أن الجهاز الفني لـ«الإعصار» طوى صفحة الفوز على «الذئاب» وفتح ملف مباراة الذيد المهمة بعد غدٍ بملعب الذيد في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، لافتاً إلى أن المواجهة تحمل طابعاً خاصاً للإعصار في ظل تواجد أكثر من 5 لاعبين كانوا ضمن صفوف «الإعصار» وانضموا لفريق الذيد إلى جانب المدرب الوطني وليد عبيد المدير الفني السابق لحتا ومدرب الذيد الحالي.

وألمح البدواوي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب سليمان البلوشي يولي كل مباريات المسابقة اهتمامه الكامل، معرباً عن أمله في شفاء المصابين والتحاقهم بقائمة الفريق في مقبل الجولات، منوهاً إلى أن المدرب اعتمد خلال المباريات الماضية على عدد من لاعبي المراحل السنية لسد النقص بسبب غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

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ووصف البدواوي انطلاقة «الإعصار» بالمبشرة هذا الموسم وذلك في أعقاب خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث سيواجه الشارقة في ثمن النهائي في ديسمبر المقبل، إلى جانب تخطي عقبة الفجيرة في اللقاء الأول من «دوري الهواة»، الذي ينتظر أن يأتي قوياً هذا الموسم في ظل تواجد 15 فريقاً يستهدف معظمها تحقيق حلم الصعود والتواجد في دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الحالي.

ودعا المدير التنفيذي لحتا جمهور «الإعصار» إلى ضرورة الصبر على الفريق لحين عودة اللاعبين المصابين. ووصف كل مباريات فريقه المقبلة بأنها نهائي كؤوس وعلى درجة كبيرة من الأهمية.

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