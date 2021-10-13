الوحدة يغادر إلى الرياض لمواجهة النصر

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تغادر في الثامنة مساء اليوم متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مرسول بارك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة عقب خوض الحصة التدريبية الأخيرة للفريق اليوم في أبوظبي، على أن يؤدي الفريق حصتين تدريبيتين في الرياض قبل خوض المباراة.

وتضم بعثة الوحدة التي يترأسها راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، عضوي الشركة الحاي جمعة وعامر الصيعري، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري و24 لاعباً.

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