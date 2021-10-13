بيمنتا ومينزيس.. صداقة بطعم «الكلاسيكو»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

كثيراً ما تشهد ملاعب الكرة صداقات بين اللاعبين الذين ينتمون لفريقين غريمين، رغم سخونة الأحداث في مباريات الفريقين، وإحدى الصداقات القوية هي التي تجمع البرازيليين لوكاس بيمنتا، وإيريك دي مينزيس، من فئة المقيمين بفريقي الوحدة والعين، وتجسدت هذه الصداقة عقب نهاية كلاسيكو الفريقين الأسبوع الماضي.

وقضى ثنائي «العنابي» و«الزعيم» بيمنتا ومينزيس جانباً من فترة الراحة بعد الكلاسيكو المثير، في جو عائلي، وحرصا على نشر صورهما على حسابهما في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خلال الإجازة القصيرة. وقال لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة إنه يرتبط بصداقة مع مواطنه إيريك منذ نحو العام، وأنه كان يعرف إيريك سابقاً، ولكنّ كلاً منهما من مكان بعيد عن الآخر في البرازيل، لذلك لم يكن تربطهما صداقة إلا أنها نشأت وتوطدت في الإمارات باللعب في الوحدة والعين، موضحاً أنه استغل فترة الراحة عقب مباراة الكلاسيكو، لقضاء بعض الوقت «العائلي» مع أسرة صديقه، مشيراً إلى أن الأجواء الساخنة في المستطيل الأخضر لا تؤثر على الأجواء العائلية.

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