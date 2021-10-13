كلباء يفتقد للثنائي الأجنبي أمام العروبة

المصدر: (كلباء – محمد فضل )

تأكد غياب محترف كلباء البيروفي ويلدر كارتاجينا عن مباراة الفريق المرتقبة أمام العروبة يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن مرحلة ذهاب كأس رابطة المحترفين، بسبب مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ليحلق كارتاجينا بالتوغولي بينال ملابا الذي سيستمر غيابه للفترة المقبلة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع «النمور» ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين أمام العين.

ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق اليوم اللاعب الدولي الهولندي فارجا الذي غادر قبل أيام للانضمام لمنتخب الطواحين الهولندية فترة أيام «فيفا» الأخيرة.

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