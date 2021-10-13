«النصر» يبرم اتفاقية رعاية مع المستشفى السعودي الألماني

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أبرم نادي النصر اتفاقية رعاية مع المستشفى السعودي الألماني بدبي، سينتفع اللاعبون من خلالها بإجراء فحوصات طبية مجانية بداية كل موسم رياضي، إضافة إلى مزايا أخرى تشمل التخفيض في تكلفة العمليات الجراحية، وتغطية خدمات الإسعاف في مباريات الفريق الأول وفريق تحت 21 عاماً لكرة القدم، وتنظيم محاضرات تثقيفية لموظفي القسم الطبي في النادي، وإجراء فحص طبي مجاني للموظفين والجمهور خلال مباريات الفريق الأول التي تتزامن مع الاحتفال بالأيام العالمية؛ مثل اليوم العالمي لمرضى السكري واليوم الدولي للرياضة.

وتشمل الاتفاقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ولاعبي فريق تحت 21 عاماً ولاعبي الفرق الجماعية الأخرى كرة السلة وكرة اليد والطائرة وفي جانب آخر منها الموظفون.

وأعلن النصر عن إبرام هذه الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النادي، صباح أمس، بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر والدكتورة ريم محمد عثمان الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني ولاعبي الفريق الأول عبد الله التميمي والعراقي محمد مصطفى.

إشادة

واستهل خوري المؤتمر الصحافي بالإشادة بجهود خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة، معرباً عن فخر نادي النصر بعقد هذه الشراكة مع المستشفى السعودي الألماني، الذي يعد أحد أبرز المؤسسات الصحية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام وقال: المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، غرس فينا أن النصر ناد عام يضم كل شرائح المجتمع وأن الرعاية الصحية للاعبين أولويتنا، لذا نحن حريصون على مواصلة السير على النهج الذي رسمه لنا وسنواصل دعم فرق النادي وتوفير أرقى الخدمات الطبية لها.

وأكد خوري أن اتفاقية الرعاية مع المستشفى السعودي الألماني ستسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها النادي للاعبيه، مثمناً المسؤولية المجتمعية واهتمام إدارة المستشفى بتقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية للاعبي النادي.

فخر

من جهتها قالت الدكتورة ريم محمد عثمان إن المستشفى السعودي الألماني يفخر برعاية نادي النصر عميد الأندية الإماراتية، مشيرة إلى أن هذه الرعاية جزء من عمل المستشفى في إطار المسؤولية المجتمعية، وأضافت: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تعلمنا العمل كمجتمع واحد وفي تناغم تام بين القطاعين الخاص والحكومي في مختلف القطاعات الصحية أو المالية أو الرياضية وغيرها، وسنركز في رعايتنا للنصر على توفير الخدمات العلاجية للاعبين أثناء المباريات والتدريبات وتأمين باقة من الفحوصات المجانية لهم، والتركيز على الطب الرياضي والعلاج الطبيعي وتوعية اللاعبين حول التغذية الصحية وبرامج الحمية واتباع نظام صحي أفضل ومتابعة الحالة النفسية للتقليل من الضغط والتوتر.

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