جوانكا العين.. «جوكر خفي»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

على الرغم من عدم ظهوره بالمستوى المتوقع قياساً على مردوده في ناديه السابق، ما عرّضه لبعض الانتقادات، غير أن الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب متوسط ميدان العين، ظل يقوم بأدوار إيجابية خفية من موقعه داخل ملعب المباراة؛ ففضلاً عن صناعته الفرص، فللاعب مساهمات كبيرة في مساندة الدفاع ليساعد لاعبي الارتكاز في مهامهم المحورية وسط الملعب، إلى جانب حركته المستمرة بطول وعرض الملعب ما أوجد مساحات وثغرات للاعبي الهجوم، وهو بهذه الوضعية عنصر لا غنى عنه في التشكيلة البنفسجية، واستحق جوانكا لقب الجوكر في تشكيلة العين، قياساً على الأدوار المختلفة التي ظل يؤديها في المباريات، دفاعاً ووسطاً وهجوماً.

إحصائيات

تؤكد إحصائيات اللاعب خلال المباريات الست التي شارك فيها مع العين، فاعليته ونجاحه المتميز في القيام بواجباته في وسط الملعب، إذ مرر الكرة 220 مرة بنسبة نجاح 67% وسدد 10 مرات على مرمى المنافسين نجح في إحداها من تسجيل هدف، فيما بلغت نسبة مراوغاته الناجحة 36% وافتك الكرة من المنافسين بنسبة نجاح بلغت 78 %، وظل اللاعب يبذل جهوداً كبيرة مستفيداً من لياقته البدنية العالية بالإضافة لبنيته القوية وهو ما ساعده كثيراً في التفوق خلال الالتحامات المباشرة مع لاعبي الخصوم.

سعادة

خوانكا الذي تعاقد معه العين في يوليو الماضي قادماً من نادي الشباب السعودي، عبر عن سعادته بالانضمام للدوري الإماراتي، و أبدى حماساً لافتاً للعب في صفوف زعيم الكرة الإماراتية، وأكد في تصريحات صحافية أنه متشوق لخوض التحدي مع أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، لافتاً إلى أن مهمته لن تكون سهلة مع هذا النادي العريق الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا ترضى بغير الألقاب، لافتاً إلى أنه واثق من مقدرته على مساعدة الفريق في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

مزايا

أثنى المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق العين على مزايا جوانكا البدنية والفنية، وأكد على أن اللاعب وخلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق ظل يقوم بواجباته الفنية على الوجه الأكمل داخل الملعب، وهو يتمتع بإمكانات فنية وبدنية متميزة، وقال إنه يتوقع الكثير من هذا اللاعب وبقية زملائه بالفريق خلال المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز