خالد السناني: طريقة الظفرة ستتغير مع ميكالي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب خالد السناني حارس مرمى الظفرة عن سعادته وحماسته بالعودة للمشاركة في المباريات عقب إنهاء الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن الظفرة في طريقه لتعديل أوضاعه والظهور بشكل مختلف في الفترة المقبلة، وسيتغير أسلوبه وطريقته مع المدير الفني الجديد البرازيلي روجيرو ميكالي، مشدداً على أن المدير الفني السابق محمد قويض قام بعمل جيد للغاية مع الفريق في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة.

وقال السناني الذي عاد لتشكيلة «فارس الظفرة» لـ «البيان الرياضي»:«بالتأكيد اشتقت لأجواء المباريات، وأملك الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لدي بعد أن عدت للتدريبات قبل شهر ونصف عقب الخدمة الوطنية التي تعد شرفاً وفخراً، واستفدت منها كثيراً، والبداية كانت جيدة في أول مباراة شاركت فيها الموسم الحالي أمام اتحاد كلباء، وأتطلع لمساعدة الفريق على الظهور بشكل أفضل خلال الموسم الحالي».

وأضاف:«الجميع يعلم الظروف الصعبة التي مر بها الظفرة سواء الموسم الحالي أو الموسم الماضي، والأمر الجيد أن الجميع تعامل بصبر مع الأمر، وإدارة النادي برئاسة عبد الله بطي القبيسي اجتهدت لتحسين موقف الفريق وتوفير عوامل النجاح بقدر الإمكان، وكلنا ثقة في إدارة النادي لتجاوز المرحلة الحالية وبدء صفحة جديدة خاصة وأنهم يثقون في اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لاسيما وأن رئيس مجلس الإدارة يؤكد دائماً للاعبين أنهم واجهة الفريق وبالتالي نحن مطالبون بإثبات ذلك على أرض الملعب».

شكر

وأردف:«الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب القدير محمد قويض قام بعمل جيد للغاية في حدود الإمكانيات المتاحة ونشكره كلاعبين على ما قدمه للفريق ولكن هذه سنة الحياة، وأشكره على الثقة التي منحني إياها، وبالتأكيد كلاعبين مطالبين بإعطاء الثقة للمدرب الجديد على الدوري الإماراتي، ولدي شعور بالتفاؤل بأن الظفرة سيظهر بشكل أفضل وبطريقة وأسلوب مختلفين عن السابق، خصوصاً وأن المدرب حرص على الاجتماع باللاعبين والتأكيد على ضرورة الاستمتاع بكرة القدم وأن يسعى لتقديم الإضافة للفريق».

وأكد السناني أنه فخور بما يقدمه الحارس المخضرم عبد الله سلطان مع الفريق، وأن المنافسة الشريفة تمنح الدافع لتقديم الأفضل والتطوير من نفسك كحارس، مشيراً إلى العلاقة الطيبة والقوية التي تجمعهما سوياً وأنها في النهاية تصب في صالح الفريق.

ثقة

وأشار إلى أن الظفرة بحاجة إلى تعديل وضعه وتحقيق فوز يمنحه الثقة، وإذا نجحنا في الفوز في مباراة أو اثنتين سيكون الفريق رقماً صعباً، وأتوقع أن الطريقة التي سيلعب بها الفريق غير عن الطريقة السابقة.

وأوضح أن عدم ظهور الفريق بشكل قوي هجومياً منذ بداية الموسم نتيجة عدم اكتمال المحترفين الأجانب، لافتاً إلى أن المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب واحد من أفضل الهدافين ولكن أفتقد للتمويل اللازم من أجل إحراز الأهداف.

وشدد السناني على أن المواجهة المقبلة أمام النصر في كأس رابطة المحترفين صعبة على الفريقين بعد أن شكل الظفرة صعوبة كبيرة للمنافس في المواسم الأخيرة، مشيراً إلى أنه يفضل اللعب أمام الفرق الكبيرة لأنها تظهر قدراته وقدرات الفريق بشكل عام وأن الظفرة بإمكانه مجاراة أي فريق مثلما حدث في آخر المواسم عندما تأهلنا لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين.

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