جواو فيكتور: الجزيرة يستهدف الألقاب

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

قال جواو فيكتور مهاجم الجزيرة إن فوز فريقه بالألقاب والبطولات أهم أهدافه التي يسعى إليها في الموسم الحالي والذي يعتبر الأول له مع «فخر أبوظبي»، ذاكراً أنهم مؤهلون لتحقيق هذه الأهداف لأن الفريق يضم عناصر متميزة، وأكد فيكتور أنه مهاجم يعشق هز الشباك أكثر من صناعة الأهداف، ويستهدف النجاح دائماً لكنه يرى أن الجزيرة بعد أن بدأ مشوار النسخة الحالية من الدوري بطلاً، فإنه يجب أن يحتفظ باللقب، وأنه يضع ذلك أولوية أكثر من نجاحه الشخصي.

ووعد فيكتور ببذل كل طاقته وتقديم أفضل ما عنده مع زملائه اللاعبين وقال إنه يسعى إلى تحقيق النجاح، ذاكراً أنه مطالب بالاجتهاد في الملعب وأن يبذل قصارى جهده حتى يكون في قمة العطاء وأضاف: أتدرب كثيراً في اليوم خاصة أنني أرغب في الاستمرار أكثر مع الفريق والبقاء بأبوظبي لأنها أعجبتني كثيراً.

وأشار نجم فخر أبوظبي إلى أن تجارب لاعبي البرازيل مع الكرة الإماراتية تمنحه دافعاً كبيراً للمضي قدماً على درب من سبقوه، ذاكراً أنه يعلم أن ريكاردو أوليفيرا كان لاعباً رائعاً مع الجزيرة والكثير من اللاعبين البرازيليين الذين قدموا تجارب ناجحة مع مختلف الأندية وأضاف: النجاحات السابقة التي حققها أبناء بلدي تضعني أمام تحد كبير .

قمة العطاء

وأكد فيكتور أنه يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه مع زملائه في المرحلة المقبلة وأضاف: ما زلت في بداياتي مع الفريق وحتى الآن لم أصل إلى قمة عطائي، واجهت بعض الصعوبات بسبب الطقس والتغيير في الفترة الأولى والآن بدأت أتأقلم مع الأجواء وتدريجياً يمكن أن ألعب بشكل أفضل خاصة أنني أثق في قدراتي وأركز دائماً على مبارياتي وأسعى بشكل مستمر لأن أكون لاعباً إيجابياً، الشيء الجيد بالنسبة لي المساعدة التي أجدها من الجهاز الفني وزملائي اللاعبين وإدارة النادي داخل وخارج الملعب.

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