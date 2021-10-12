تعادل بطعم الخسارة لمنتخب الإمارات أمام العراق في تصفيات المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر تصوير-سالم خميس

تعادل بهدفين مخيب للآمال وبطعم الخسارة حققه منتخب الإمارات لكرة القدم أمام نظيره العراقي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، بدأ الأبيض بالتسجيل عن طريق كايو في الدقيقة 34، قبل أن يسجل محمد العطاس في مرماه في الدقيقة 73، ويعود أيمن حسين للتسجيل للعراق في الدقيقة 89 ثم يدرك علي مبخوت التعادل في الدقيقة 93 ويرفع منتخبنا رصيده إلي 3 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في مجموعته وتتضاءل حظوظه في التأهل للمونديال.

وحرم الحكم منتخبنا من فرصة تسجيل هدف لخلفان مبارك الذي سدد كرة انقدها الحارس بعد ان عبرت خط المرمي ولجا الحكم لتقنية الفيديو التي ايدت قراره.

في نفس المجموعة الأولى حافظ منتخب إيران على صدارته للمجموعة برصيد 10 نقاط بعد تعادله بهدف مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد كوريا إلى 8 نقاط محتلا المراكز الثاني بالمجموعة ورفع لبنان رصيده إلى 5 نقاط بعد فوزه على سوريا بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

ظهر الأبيض بمستوي طيب خلال الشوط الاول حيث حافظ علي تماسك دفاعه، وكثف من هجومه مستغلا تراجع المنتخب العراقي وحذره، وسنحت فرصة لعبد الله رمضان، كما سنحت فرصة لعلي مبخوت حينما عرقل داخل منطقة الجزاء ومطالبته بركلة جزاء وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ثم اشار باستكمال اللعب، وأمام رغبة "الأبيض" في التسجيل ابتسمت الدقيقة 34 لمنتخب الإمارات حيث نجح كايو في تسجيل هدف بمهارة عالية.

وسنحت فرصة لعلي مبخوت في الشوط الثاني ولكن كرته بمرت بجوار القائم، ورد عليها على فايز لاعب المنتخب العراقي بتسديدة أنقذها حارس مرمى الإمارات على خصبف.

غلطة العمر

شهدت الدقيقة 73 غلطة العمر للاعب الشاب محمد العطاس حينما أراد تشتيت كرة ولكنه سجل هدفاً بالخطأ في مرماه ليتعادل المنتخب العراقي، الذي نشط بعد أن إرتفعت معنويات لاعبيه، في المقابل هبط أداء الأبيض بشكل كبير

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الاثارة، حيث سجل وليد حسين هدف للعراق في الدقيقة 89 وادرك الجميع ان المباراة ستخرج بفوز العراق ولكن علي مبخوت ادرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفقد الأبيض اغلي نقطيتين.

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