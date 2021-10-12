الانضباط تعتبر العين خاسراً أمام الوحدة في دوري تحت 21 سنة

المصدر: البيان

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي ، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة ، وحسن الشيباني ، وعبدالله الحمادي ، وسلمان الطويل ، أعضاء اللجنة ، وشادي مدحت مقرراً.

ونظرت اللجنة في الإحالة وتقرير مراقب المباراة الواردة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية للمخالفات التي وقعت في مباراة العين والوحدة في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً ، وقررت خسارة نادي العين لمباراته أمام نادي الوحدة في بنتيجة (3 – 0 ) بسبب مخالفته نظام استبدال اللاعبين ، فيما قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي العربي لتلفظ جماهيره على لاعب الفريق المنافس بعبارات مسيئة ، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي المدام لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات ، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه وبعض إدارييه على النظام الالكتروني للاتحاد ، وفرضت غرامة مالية على نادي البطائح قدرها خمسمائة درهم لتأخر نزول فريقه لمدة ست دقائق قبل بداية الشوط الثاني ، وذلك في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً.

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف إبراهيم غلام البلوشي لاعب شباب الأهلي دبي أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة الاف درهم للاعتداء على لاعب الفريق المنافس بدون كرة ، وفرضت غرامة مالية على نادي الجزيرة قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

وأعتمدت اللجنة نتيجة مباراة نادي دبا الحصن أمام نادي الإمارات في مسابقة دوري الشباب تحت 17 عاماً ، بخسارة نادي دبا الحصن المباراة بنتيجة ( 8 – 0 ) لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة ، وفرضت غرامة مالية على ناديي الفجيرة قدرها ألف وخمسمائة درهم لحصول لاعبيه على عدد ست بطاقات صفراء في المباراة الواحدة في المسابقة ذاتها.

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