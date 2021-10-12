الإمارات تواجه إسبانيا والبرتغال والسنغال بكأس القارات للشاطئية

المصدر: البيان

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي ينظم مجلس دبي الرياضي النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2021.

وأقيمت مراسم قرعة البطولة في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وجوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا وعلي حمد عضو اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد وبريش رانجان المدير المالي لشركة تكنوتري الراعي الرئيسي للبطولة.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كل من إسبانيا والبرتغال والسنغال، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كل من روسيا الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية أغسطس الماضي والفائز بلقب بطولة كأس القارات ثلاث مرات، إلى جانب إيران حامل اللقب والفائز بالبطولة ثلاث مرات أيضًا، واليابان والباراغواي، وستعلن اللجنة المنظمة عن جدول المباريات في وقت لاحق.

وحضر مراسم القرعة علي عمر رئيس اللجة المنظمة للبطولة ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وأحمد سالم المهري، مدير البطولة، كما حضر الحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري الفائز بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية وعدد من نجوم المنتخب، وأجرى مراسم القرعة الحكم الإماراتي السابق محمد سعيد ولاورا كوكسو مدير التسويق في اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباريات البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ورحب سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي في بداية المؤتمر الصحفي بالحضور من وفد لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما رحب باتحاد الإمارات لكرة القدم والإعلاميين وشركة تكنو تري الراعي الرئيسي للبطولة وشكرهم على حرصهم الدائم على إنجاح الحدث، وقال: "نحن سعداء بتنظيم النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ولدت في دبي وأصبحت ثاني أهم بطولة بعد كأس العالم لكرة القدم الشاطئية ووصولها إلى النسخة العاشرة يدل على نجاحها الكبير ومكانتها الدولية، وستحمل النسخة العاشرة تميزًا كبيرًا كونها تقام في عام الخمسين وضمن فترة تنظيم إكسبو 2020 الذي يجتمع فيه العالم تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل)، وسنواصل تنظيم البطولة في السنوات المقبلة حيث أصبحت جزءًا أساسيًا من أجندة الفعاليات السنوية في دبي".

ومن جانبه تقدم جوان كوسكو بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي وفرق العمل على الدعم المتواصل للبطولة وعبر عن سعادته باستمرار الشراكة الناجحة التي تجمع الفيفا مع مجلس دبي الرياضي طوال 10 سنوات، وقال: "أشعر أني أحد أفراد العائلة في مجلس دبي الرياضي ودبي أصبحت موطني الثاني، كما أن الجميع يسعى لزيارتها والمشاركة في البطولة هنا، وأؤكد أنه إذا قمنا بزيادة عدد المشاركين في البطولة إلى 20 منتخبًا لاكتمل عدد المشاركين خلال أسبوع واحد لأن الجميع يحب دبي، كما أصحبت دبي مركزًا لاستقطاب أبرز المنتخبات وجماهير كرة القدم الشاطئية".

كما ثمن كوكسو دور الرعاة والداعمين للبطولة بالإضافة إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي يوفر الدعم الفني اللازم لتطوير كرة القدم الشاطئية بالدولة، كما شكر الإعلام الذي يعد شريكًا أساسيًا للبطولة من خلال جهود الإعلاميين التي ساهمت في نشر اللعبة وزيادة شهرة البطولة محليًا وعالميًا وقال: "أتطلع للمشاركة في المباراة التي تجمع الفيفا واللجنة المنظمة أمام فريق الإعلاميين سنويًا والتي تبرز مدى الارتباط بيننا مع الإعلام الذي يعد مفتاح نجاح هذه البطولة".

وقال علي حمد: "نشكر مجلس دبي الرياضي على دوره الرائد في دعم البطولة ورياضة كرة القدم الشاطئية، وأكد على ثقتهم بأن المنتخب سيقدم بأداءً ممتازًا في البطولة وسيتمكن من تحقيق المفاجأة هذا العام، كما أن اتحاد الكرة يواصل جهوده لتنظيم دوري كرة القدم الشاطئية بمشاركة 12 فريق وعدد من البطولات الأخرى لتنمية وتطوير هذه الرياضة المهمة وزيادة شعبيتها وانتشارها بين كافة فئات المجتمع".

وأعرب بريش رانجان، المدير المالي لشركة تكنوتري عن سعادته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لرعاية هذه البطولة وأكد حرص شركته الرائدة في مجال التقنيات الحديثة على بناء علاقة مستمر مع مجلس دبي الرياضي والتواجد في الفعاليات الكبرى والمهمة التي ينظمها المجلس إيمانًا منهم بالدور الكبير للرياضة في المجتمعات والمستوى المرموق للفعاليات الرياضية المختلفة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي.

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