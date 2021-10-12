تعديل موعد مباراتي الكأس لعيون «العنابي»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

أعلنت رابطة المحترفين عن تعديل موعد انطلاق مباراتي اليوم الثاني من الدور الأول، من كأس رابطة المحترفين، اللتين تجمعان الظفرة مع النصر، وبني ياس مع الوصل، لتنطلقا في الخامسة عصر السبت المقبل، بهدف إتاحة المجال أمام الجماهير، لمتابعة مباراة الوحدة والنصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تنطلق في السابعة من مساء اليوم نفسه.

من ناحية أخرى، يترأس راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، بعثة الفريق الأول المقرر مغادرتها غداً إلى الرياض، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة النصر، ويسعى الجهاز الطبي، لتجهيز محمد برغش، الذي تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة خورفكان ، أملاً في لحاقه بالمباراة.

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