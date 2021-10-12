أكتوبر بلا حكام أجانب

المصدر: دبي- العوضي النمر

انقضت مهلة الـ 21 يوماً التي حددها اتحاد الكرة كشرط لطلب الأندية الاستعانة بحكام أجانب، خلال الجولتين السابعة والثامنة لدوري «أدنوك للمحترفين»، ليكون شهر أكتوبر الجاري بلا حكام أجانب. وتقام الجولة السابعة يومي 21 و22 الجاري، والثامنة يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

وكان اتحاد الكرة حدد الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستعانة بـ «الأجانب» في دوري «أدنوك للمحترفين» وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، من بينها أن يقوم النادي الراغب في استقدام طاقم تحكيم أجنبي بالتقدم بطلبه قبل 21 يوماً على الأقل من موعد المباراة، وأن يلتزم بسداد الرسوم وإرسال المبلغ المحدد للحكام «170 ألف درهم» قبل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، حيث لن يعتمد أي طلب دون سداد الرسوم المالية.

وحدد اتحاد الكرة للنادي في دوري المحترفين الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراتين كحد أقصى لكل نادٍ، في البطولتين، ويسمح لأندية الدرجة الأولى المتأهلة للكأس الغالية، الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة واحدة فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز