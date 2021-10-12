عملية جراحية للأرجنتيني كارتابيا

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

خصع الأرجنتيني كارتابيا اللاعب السابق بفريق شباب الأهلي، لعملية جراحية لعلاج إصابة قديمة، وسيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة، ولجأ اللاعب إلى الحل الجراحي، بعد فشله منذ رحيله عن «فرسان دبي» في اجتياز الفحص الطبي، للانضمام لأي ناد آخر.

ولعب كارتابيا «29 عاماً» موسمين لشباب الأهلي معاراً من ديبورتيفو لاكرونيا، الإسباني، مشاركاُ في 26 مباراة فقط في دوري المحترفين، ومسجلاً 6 أهداف. وعاد كارتابيا، إلى ديبورتيفو الذي قرر عدم الإبقاء عليه، رغم أن عقده يمتد حتى يونيو 2022، وذلك بسبب إصابته، وراتبه المرتفع.

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