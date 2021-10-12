مارفيك: ثقتنا كبيرة في اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على أهمية مباراة العراق، وحاجة الفريق إلي تحقيق الفوز لتعويض نتيجة مباراة إيران الأخيرة، وقال: عملنا خلال الأيام الماضية علي رفع معنويات اللاعبين، والتأكيد أن المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال 2022 لا تزال في الملعب وعليهم التمسك بالأمل بكل قوة، ورغم ضيق الوقت، عملنا على تدارك بعض السلبيات التي أفرزتها المباراة الماضية.

وأكد فان مارفيك أن «الأبيض» قادر على نيل إحدى بطاقات التأهل وتحقيق نتائج إيجابية، وقال: لدينا سبع مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والمنتخب يحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى، والفرصة قائمة للتأهل بالعمل الجاد والعزيمة القوية.

وأشاد مارفيك بمنتخب العراق وقال: هو منتخب جيد ويضم لاعبين على مستوى عال من المهارة والخبرة، مما يحفز لاعبينا لأداء قوي خلال مباراة الثلاثاء سعياً لحصد النقاط الثلاث.

وعن خسارة المنتخب من نظيره الإيراني قال: طوينا صفحة تلك المباراة، وسبق وقلت أننى لا ألوم لاعبي المنتخب على الخسارة، لأن المباراة كانت في مواجهة منتخب قوي يحتل المركز 26 عالمياً، وأن الأبيض أدى بشكل جيد في الشوط الأول، ولاحت له فرص للتسجيل، لكنها لم تستغل بالصورة المطلوبة، كما أن المنافس سجل هدفه من هجمة مرتدة سريعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز