ماجد حسن: هدفنا إسعاد الجماهير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد لاعب منتخبنا الوطني، ماجد حسن، أن «الأبيض» قادر على إسعاد الجماهير، من خلال تحقيق نتائج تعزز حظوظه في التأهل إلى نهائيات المونديال، مشيراً إلى أن ثقة لاعبي المنتخب بأنفسهم كبيرة، ولم تتأثر مطلقاً بنتيجة المباريات السابقة.

تركيز

وأضاف أن جميع اللاعبين حولوا تركيزهم للقاء الثلاثاء، وسيقدمون كل ما يملكون من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تعوض النقاط التي فقدها المنتخب، وتدعم موقفنا في المجموعة الأولى، وقال: لدينا الخبرة للتعامل مع كل الظروف، والتغلب على كافة التحديات، وندرك أن المهمة ليست سهلة، لكننا عازمون على تحقيق أفضل نتيجة.

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