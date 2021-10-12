جمعة العبدولي: أسعدونا يا رجال «الأبيض»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أكد جمعة حمدان العبدولي مشرف الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، أن مباراة الأبيض اليوم أمام شقيقه العراقي، تحتاج لـ 11 لاعباً مقاتلاً، لافتاً إلى أنها مواجهة تعتبر مفترق طرق، وننتظر من رجال «الأبيض» إسعادنا وتحقيق الفوز الأول.

ودعا العبدولي لاعبي الأبيض، إلى ضرورة التركيز طوال وقت المباراة، مع ضرورة الالتزام بخطط وتوجيهات الجهاز الفني، مع تجنب الأخطاء التي حدثت أمام المنتخب الإيراني، خلال مباراة الخميس الماضي، كما أهاب بجمهور «الأبيض»، بضبط النفس، ومواصلة التشجيع الحضاري، الذي يحفز اللاعبين، ويقودهم في نهاية الأمر للحصول على العلامة الكاملة.

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