غراب: كلنا وراء المنتخب أياً كانت النتائج

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد محمد مطر غراب الخبير الكروي، أن المنتخب الوطني الأول، يحتاج لاسترجاع ثقة اللاعبين في أنفسهم بالمقام الأول، وتتوقف الأمور الأخرى على الجهازين الفني والإداري، وقال: اللاعبون لديهم القدرة على إظهار الجوانب الإيجابية، ونحن معهم أياً كانت النتائج، ولكن لا بد أن يقدموا التضحيات، ومباراتنا مع منتخب العراق (اليوم الثلاثاء)، ليست صعبة، إذا كان لاعبونا جاهزين بأداء قوي طوال الـ 90 دقيقة.

وأضاف: نرفض ما يحدث في الشارع الرياضي من البعض بالتشكيك في اللاعبين، بعد خسارة مباراتنا أمام إيران، والوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن السلبيات، وعلينا تحفيز اللاعبين ومساندتهم بقوة. وتابع: يبرز حالياً دور المدرب في توزيع جهد اللاعبين خلال المباراة، بمعنى ألا نكون في الشوط الأول بحالة فنية مرتفعة، ونتراجع في الشوط الثاني.

إمكانات

وأشار غراب، إلى أنه من المهم أن يكون اللاعبون قادرين على إظهار إمكاناتهم، وأن يكون لديهم الاستعداد النفسي والبدني، وقال: نتمنى للاعبينا التوفيق، ونحن معهم أياً كانت النتائج، لأنه ليس أمامنا غيرهم في الساحة، وعلينا نسيان حسابات التأهل إلى كأس العالم، والبحث أولاً عن أنفسنا، وتقديم أقصى وأفضل جهد، وإذا خدمتنا النتائج، سنرى أين سيكون موقعنا في التصفيات، أو نأخذ الإيجابيات، ونبني عليها المرحلة المقبلة. وتابع: إذا كان المسؤول عن المنتخب، قادراً على «فلترة» الانتقادات السلبية، وتوصيل الإيجابيات فقط إلى اللاعبين، سيكون أمراً جيداً، وخلاف ذلك، سيكون التأثير سلبياً بشكل كبير على اللاعبين.

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