الطلياني يدعو الجمهور لمواصلة دعم المنتخب الوطني في تصفيات المونديال

المصدر: وام

دعا لاعب القرن في دولة الإمارات عدنان الطلياني المشجعين إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ومساندته في جميع مبارياته مهما كانت النتائج لأن الفريق في حاجة ماسة إلى محبيه.

وقال: "أتمنى أن أرى الجمهور الإماراتي يهتف للمنتخب وللاعبين طوال مباراة العراق والمواجهات المتبقية في التصفيات، لأن التشجيع يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، وأدعو الجميع كل من موقعه إلى بث الروح الإيجابية في نفوس اللاعبين من أجل مواصلة مشوار التصفيات بمعنويات عالية.

وأشاد لاعب القرن بالدور الذي يلعبه بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدمون دعماً إعلامياً للمنتخب نابعا من القلب، قائلا: "هذا عمل رائع نحن في حاجة إليه، فالمنتخب يحتاج الآن إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى، لأنه يواجه منتخبات قوية تعوّدت على التأهل إلى نهائيات كأس العالم ولديها خبرات كبيرة".

وجدد الطلياني ثقته بلاعبي الأبيض وأشاد بعطائهم والتزامهم وانضباطهم، مؤكداً أنه شخصياً يقدم كل الدعم لهم ويقف إلى جانبهم في كل الظروف، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب يقاتلون من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال، وطموحاتهم كبيرة.

وقال: "الأبيض يضم لاعبين موهوبين، خاصة النجم الدولي علي مبخوت الذي يوجد ضمن قائمة هدافي العالم برصيد 77 هدفا، مشدداً على أن مبخوت لاعب موهوب وهداف من طراز خاص، لكن أعظم هدافي العالم في بعض الأحيان لا يستطعيون تسجيل الأهداف في بعض المباريات لأسباب مختلفة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، فوجود مبخوت ضمن قائمة هدافي العالم لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لبراعته في اقتناص الفرص وقدرته على التسجيل في أصعب الظروف".

وأكد أن علي مبخوت قادر على التسجيل في المباريات المقبلة، لأنه مؤهل وله خبرات واسعة في المباريات الدولية، مجدداً ثقته في براعته وموهبته وقدرته على التغلب على كل التحديات.

ودعا الطلياني الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقوف خلف المنتخب في كل الظروف، وتقديم الدعم والمساندة له فالكلمة لها تأثيرها وسحرها، وعلى الجميع توظيف الإعلام لخدمة الأبيض وأهدافه لأنه يمثلنا في هذه التصفيات ويسعى لتحقيق أهداف محبي كرة القدم للتأهل مرة أخرى إلى نهائيات كأس العالم.

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