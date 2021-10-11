إدفوكات: القرعة لم تنصف العراق

المصدر: دبي - العوضي النمر

قال الهولندي ديك إدفوكات مدرب منتخب العراق، إن فريقه يطمح لتحقيق نتيجة جيدة في مواجهة الإمارات، مساء غد الثلاثاء، لتعويض تعادلهم السلبي والمخيب للآمال أمام لبنان، في الجولة الماضية لتصفيات الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022، وقال، للأسف قرعة التصفيات لم تخدم فريقه، بعد أن لعب مع أقوى المنتخبات خلال المباريات الماضية.

وأوضح المدرب في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، أن منتخب العراق استعد جيداً لمباراة الإمارات، واللاعبون جاهزون لخوض اللقاء، الذي يجمعه مع مواطنه فان مارفيك، الذي يدرب الإمارات، وعن تلك المواجهة قال إدفوكات «لا توجد منافسة بيني ومارفيك، ونحن لا نتنافس، وإنما توجد منافسة بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، ودورنا هو تجهيزهم لأداء مهمتهم بأكمل وجه».

وفي ما يتعلق بوضعية المنتخب العراقي في التصفيات، إذ يحتل المركز الخامس بنقطتين، وعدم تسجيله لأي هدف حتى الآن، ذكر الهولندي إدفوكات «الحظ لم يحالفنا في المباراتين الأوليين، إذ لعبنا أمام أقوى فريقين في المجموعة الأولى «كوريا الجنوبية وإيران»، وقدمنا أمامهما أداءً جيداً، لم نستمر عليه، حيث تعادلنا سلبياً مع لبنان، والآن، نعمل لتعويض ذلك التعادل، بالفوز على الإمارات في مواجهة الغد».

وعن عدم وجود اللاعب العراقي ربين سولاقا مع المنتخب، بعد خروجه معتذراً عن المشاركة بسبب الإصابة، إلا أنه شارك رسمياً مع فريقه التلاندي بوريرام يونايتد، مساء أمس، في الدوري التلايدني، قال المدرب «اللاعب أوضح للجهازين الفني والإداري، أنه لا يستطيع اللعب مع المنتخب حالياً بسبب الإصابة، إلا أنه لم يعطِ إجابة واضحة عن موعد عودته للعب، وبالتالي، غادر معسكر المنتخب، وبدوري، أخبرت المسؤولين في المنتخب، بأن العراق سيمضي بدون أي لاعب لا يود أن يمثله، ولدينا لاعبون مميزون قادرون على تقديم الإضافة للمنتخب في الوقت الراهن».

تصحيح المسار

ومن جانبه، شدد لاعب المنتخب العراقي، علاء عبد الزهرة، على عزمهم على تصحيح المسار في مباراة الإمارات، خصوصاً وأن الشارع الرياضي العراقي، غير راضٍ عما حدث في الجولات الثلاث الماضية، مبيناً «نتطلع إلى أن تكون مواجهة الإمارات، بوابتنا للعودة إلى سكة الانتصارات، لإنعاش حظوظنا في المنافسة على الوصول إلى كأس العالم».

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