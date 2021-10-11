جيسوس يكشف عن إصابته ويتعهد بعودة قوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف البرازيلي إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي، عن نوعية الإصابة التي تعرض لها خلال مران الفريق في الأيام الماضية، مؤكداً أنه تعرض لقطع في الرباط الجانبي للركبة، وإنه سيخضع خلال الساعات المقبلة، لعملية جراحية بدون تحديد لمدة غيابه عن الملاعب.

وقال إيغور، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: تعرضت للإصابة في الرباط الجانبي، وسأحتاج إلى الخضوع لعملية جراحية، والبقاء بعيداً لبعض الوقت، وأود أن أشكر جماهير شباب الأهلي، على الرسائل والمشاعر الإيجابية، وقريباً سأعود أقوى من أي وقت مضى.

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