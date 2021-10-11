النقبي مديراً للفريق الأول بالجزيرة الحمراء

المصدر: متابعة - محمد فضل

عينت إدارة نادي الجزيرة الحمراء، محمد سعيد النقبي، مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ضمن الجهود الجارية لترتيب الأمور تأهباً للمرحلة المقبلة، في دوري الدرجة الأولى، بعد عودة الفريق للمشاركة في دوري «الهواة».

وصف النقبي الخطوة بأنها تمثل مرحلة جديدة من العمل الإداري في مسيرته المهنية، وتنسجم مع تطلعاته لوضع بصمة مشرفة في النادي الساعي لإظهار المستوى الفني المطلوب مع المدرب معتز عبد الله الذي يفخر بالعمل معه خلال هذه المرحلة، في ظل الجهود الكبيرة التي يضطلع بها مجلس إدارة النادي بقيادة محمد بن حميدان الزعابي، ونائبه أرحمة الشامسي، وبقية أعضاء المجلس.

أضاف بقوله: لدي قناعة كبيرة بأهمية تحقيق رؤية الاحتراف الإداري في العمل مع جميع الأندية، بما يحقق التطلعات المطلوبة والهدف الأسمى الذي نتطلع إليه هو المصلحة العامة للرياضة الإماراتية التي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، ويجب أن تتكاتف جميع الجهود للعمل على تطوير العمل الإداري والبحث عن الأفضل والسعي نحو ترتيب الأوراق والاستفادة من الأخطاء وتعزيز التعاون على جميع الصعد.

أشار النقبي إلى أن دوري الدرجة الأولى أمام مرحلة مهمة من التحدي في الموسم الجاري، بعد ارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 15 نادياً، وأشار إلى أن اتحاد الكرة بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، يضطلع بجهود كبيرة للوصول بالمنافسة إلى المستوى المطلوب، وزيادة عدد المباريات وتطوير قدرات اللاعبين، موضحاً أنه يعتز كثيراً بتجربة محمد سرور لاعباً بارزاً في السنوات الماضية مع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ومشرفاً على الفريق الأول في نادي دبا الحصن، إذ يقدم عصارة جهده وخبراته السابقة للاعبين.

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