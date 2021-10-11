الزعابي رئيساً لبعثة الوحدة إلى الرياض

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يترأس راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، بعثة الفريق الأول إلى الرياض، المقرر مغادرتها غداً على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا، ويخوض الفريق حصتين تدريبيتين في الرياض، ويؤدي مرانه الأساسي يوم الجمعة بملعب المباراة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق، لتجهيز الظهير الأيمن محمد برغش، الذي تعرض لإصابة أبعدته عن مباراة خورفكان الماضية، ويخضع اللاعب لعلاج مكثف، أملاً في لحاقه بمباراة النصر، وسيكون بديله هو عبد الله الكربي، في حالة عدم جاهزيته، وكان الكربي تعافى من الإصابة، وشارك في جانب من مباراة الفريق أمام خورفكان.

ويكثف الوحدة تحضيراته، استعداداً للمباراة المرتقبة، التي يسعى من خلالها إلى التأهل لنصف النهائي، وتكرار إنجاز موسم 2007، وتجاوز الفترة الصعبة الأخيرة التي عانى منها على مستوى النتائج المحلية، وآخرها الخسارة من خورفكان في كأس الرابطة.

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