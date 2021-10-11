محمد العطاس: نسعى للتعويض أمام العراق

المصدر: دبي - العوضي النمر

قال لاعب منتخب الإمارات محمد العطاس، الذي رافق المدرب في المؤتمر الصحفي: «نأمل تعويض خسارة إيران السابقة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق، ونحن جلسنا مع بعضاً البعض وتعاهدنا على تجاوز آثار خسارة إيران، وإغلاق ملفها وفتح صحفة مباراة العراق، التي سندخلها بتركيز عال، حتى ننجح في الخروج بالعلامة الكاملة، لإسعاد الشارع الرياضي، الذي لم نوفق في إسعاده في المباريات السابقة».

وفي ما يتعلق بالأداء الجيد الذي قدمه في مباراة إيران، التي شارك فيها أساسياً قال العطاس: الفضل يعود لزملائي اللاعبين في المستوى الذي ظهرت به، وذلك بتعاونهم معي داخل أرضية الملعب، ونحن جميعاً نكمل بعضنا البعض، ونلعب بروح الفريق الواحد.

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