مارفيك: مهمة الأبيض أمام العراق لن تكون سهلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات أهمية مباراة العراق، التي يخوضها الأبيض مساء غد الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، نظراً لأنها تأتي عقب خسارة المنتخب لمباراته أمام إيران الخميس الماضي، بهدف دون رد، مضيفاً «استعداداتنا جيدة لمواجهة الغد، وبالطبع لن تكون مباراة سهلة، ولدينا معلومات كبيرة عن المنتخب العراقي، حيث سبق أن لعبنا قبل أشهر قليلة أمامهم مباراة ودية، ولذلك نعلم عنهم الكثير، وأنا أراقبهم عن كثب، وشاهدت لهم مباريات كثيرة على شاشة التلفاز في الأيام الماضية لأستعين بها في مباراتنا المقبلة معهم».

وفي ما يتعلق بالدور الذي قام به الجهاز الفني في اليومين الماضيين، لإخراج اللاعبين من حالة الإحباط، التي سيطرت عليهم عقب خسارتهم لمباراتهم أمام إيران قال مارفيك: لم تكن معنويات اللاعبين جيدة، بعد مباراة إيران، إذ كانوا محبطين ومتعبين جداً، ولكننا فعلنا كل ما في وسعنا لإخراجهم من تلك الحالة، وهم الآن في وضعية معنوية جيدة، وبشكل عام تجاوزنا نتيجة مواجهة إيران، علماً بأننا لم نقدم أداء سيئاً، بل قدمنا أداء جيداً، وكان بإمكاننا التسجيل إلا أننا لم نوفق في ذلك، وفي مباراة العراق سنقدم أفضل ما عندنا لتحقيق الفوز.

ورداً على سؤال وجه لمارفيك بخصوص أن المنتخب العراقي لم يسجل أي هدف حتى الآن في التصفيات، ما يعني أن المباراة ستكون سهلة أمامه قال المدرب الهولندي مارفيك: «عدم تسجيل العراق لأي هدف في المباريات الثلاث، التي خاضها بالتصفيات حتى الآن، لا يعني بالنسبة لي شيئاً، سألعب المباراة بأداء هجومي قوي ودفاعي كذلك».

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