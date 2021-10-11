«الأبيض».. هدف واحد في مواجهة العراق

المصدر: دبي - العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني اليوم استعداداته لمواجهة نظيره العراقي غداً بملعب الوصل في الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، بطموح تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الخامسة، واستعادة اللاعبين توازنهم النفسي قبل المواجهة المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، في نوفمبر المقبل بسيوول، وأكد اللاعبون أنهم سيكونون على قلب رجل واحد من أجل مصالحة الجماهير وتجديد طموحات المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل للمونديال.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك على تصحيح مسار الفريق، والتحضير بشكل جيد للمواجهة المقبلة، ويتوقع عدم حدوث تغيير في تشكيلة المنتخب ويوجد استقرار في خطوط الفريق، ويعوّل الجهاز الفني على عدم ارتكاب الدفاع أخطاء تؤدي إلى أهداف تعقد موقف المنتخب، فيما يعتبر خط الوسط رمانة الميزان للأداء والهجوم مفتاح الفوز.

آثار

وأكد شاهين عبد الرحمن مدافع «الأبيض» أن اللاعبين تجاوزوا آثار الخسارة من إيران، وعادوا إلى التدريبات بدوافع كبيرة للتعويض في مواجهة العراق «المصيرية» التي تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق نتيجة تعيد المنتخب للمنافسة من جديد على بطاقات التأهل، واعترف شاهين أن الخسارة من إيران كانت قاسية، مقدماً اعتذاره للجماهير عنها، واعداً ببذل المنتخب المزيد من الجهد للتعويض.

وأفاد عبد الله حمد لاعب منتخبنا بأن لاعبي المنتخب يركزون على مباراة العراق، ويحرصون على التحضير لها بالشكل المطلوب بعد أن تجاوزوا آثار الخسارة من إيران، مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد وعازمون على تغيير الصورة التي ظهروا بها في اللقاء الماضي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني طالبهم بنسيان ما حدث وعدم التوقف عند محطة الخسارة، لأنه لن يخدم مسيرة المنتخب، ومشدداً على ضرورة العودة إلى سكة الانتصارات وحصد النقاط للحاق بالمنتخبات في مقدمة الترتيب، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن التأهل للمونديال هدف لا تنازل عنه.

وقال: طموحنا هو تحقيق الفوز على العراق للعودة إلى الواجهة مجدداً، وعلينا الاجتهاد واللعب بقوة لتحقيق النتيجة المطلوبة.

تعويض

من جهة أخرى يخوض منتخب العراق مرانه الأخير على ملعب المباراة الليلة، حيث يطمئن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه، ويغيب عن الفريق لاعبه أمجد عطوان بسبب الإنذار الثاني أمام لبنان، فيما يعود أحمد إبراهيم للفريق بعد غيابه في المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وقال باسل كوركيس، المدير الإداري للمنتخب إن الفريق يسعى للتعويض في مباراته أمام الإمارات بعدما حصد نقطتين فقط من الجولات الثلاث الماضية، سعياً للتقدم على لائحة الترتيب.

طاقم ياباني

يدير مباراة المنتخب والعراق طاقم تحكيمي ياباني بقيادة ريوجي ساتو ويعاونه يامايوشي هيروشيوميهرا جون، وآراكي يوسوكا (حكماً رابعاً)، والسنغافوري جون شيا إنج واه (مراقباً للحكام).

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ويحتل «الأبيض» المركز الثالث برصيد نقطتين، من التعادل أمام سوريا ولبنان، وبفارق الأهداف عن العراق ولبنان صاحبي الترتيب الرابع والخامس، ولكل منهما نقطتان، ويتصدر إيران المجموعة بـ 9 نقاط، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية «الوصيف» فيما يأتي سوريا في «القاع» وله «نقطة»، ويتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى «المونديال»، مع ختام التصفيات في مارس المقبل، بينما يواجه صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى، ثالث المجموعة الثانية، والصاعد منهما يواجه منافساً من «الكونكاكاف» ذهاباً وإياباً في يونيو المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى كأس العالم.

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