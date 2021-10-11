انطلاقة «الهواة» 7 × 7

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

لا مكان للتعادل في افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وكان الفوز من نصيب 7 فرق في 7 مباريات، وكمحصلة منطقية تعرضت 7 فرق للخسارة، لتكون الانطلاقة 7 × 7، وبفارق الأهداف مع 6 فرق، تصدر فريق غلف اف سي، الصاعد من الدرجة الثانية، دوري «الهواة» من الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، وهو الرصيد نفسه لفرق مسافي، العربي، دبا الحصن، حتا، الحمرية والبطائح، وكانت نتائج الجولة أسفرت عن فوز غلف اف سي على الجزيرة الحمراء 3 -1، ومسافي على سيتي 2 - 0، والعربي على الذيد 2 - 0، دبا الحصن على مصفوت 2 - 1، وحتا على الفجيرة، والحمرية على الرمس، والبطائح على دبا الفجيرة بنتيجة 1 - 0، فيما أعفت القرعة فريق التعاون من اللعب في الجولة.

تخصص

والملفت أن غلف اف سي تخصص في الفوز على الجزيرة الحمراء، مكرراً تفوقه عليه 7-2 في التصفيات التمهيدية للكأس الغالية بنتيجة 7 -2، وسيكون الاختبار الحقيقي للفريق في الجولات المقبلة للحفاظ على القمة أو تركها للمنافسين.

توقعات معكوسة

وخسر دبا ضربة البداية أمام البطائح رغم أن التوقعات كانت تشير إلى جاهزيته بمجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب وتحقيقه نتائج قوية في «تمهيدي الكأس» بالرصيد الأعلى من الأهداف، لتشكل الهزيمة من البطائح بهدف نظيف علامة استفهام كبيرة، وتنتظر إدارة الفريق أن يعوض اللاعبون الخسارة بالانتصارات في الجولات المقبلة.

وفي الوقت نفسه فإن البرازيلي رودريغو سوزا نجح في وضع البطائح على طريق الفوز والنقاط بهدفه في مرمى «النواخذة»، وتجب الإشادة بالبصمة الفنية للتونسي طارق الحضيري مدرب الفريق خلال المباراة.

وواصل فريق الفجيرة مشوار الهزائم بالموسم الحالي والتي بدأها في «تمهيدي الكأس الغالية»، بالخسارة أمام الذيد والعربي، وجاءت الهزيمة الثالثة أمام «الإعصار» الذي حسم مباراة قمة الجولة لصالحه.

عقدة

وكانت مباراة العربي والذيد مواجهة خاصة بين المدربين المواطنين محمد جلبوت ووليد عبيد، ولم ينجح الأخير في فك عقدة العربي بعد تعرض الفريق للهزيمة الثانية خلال شهر واحد، وجاءت الأولى في «تمهيدي الكأس الغالية» بثلاثية، وأكد فريق العربي أنه لا يستهان به وسيشكل خطورة على كل أندية الأولى.

تفوق العجوز

تصدر الإيفواري إبراهيما دياكيتي (34 عاماً) محترف مسافي قائمة الهدافين برصيد هدفين سجلهما في شباك سيتي محققاً النقاط الثلاث لفريقه، مؤكداً تفوقه على شباب الدوري، حيث يعد دياكيتي من أكبر اللاعبين سناً بالبطولة.

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