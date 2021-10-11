دبي جاهزة لاستضافة «شاطئية القارات» للمرة العاشرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت دبي جاهزيتها لاستضافة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، في نسختها العاشرة، وتقام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، وينظم مجلس دبي الرياضي المنافسات للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، في تأكيد على مواصلة دبي تعزيز مكانتها باعتبارها الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات الكرة الشاطئية، لما تتمتع به من شواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، ويدعمها الاهتمام الكبير بهذه الرياضة من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة وفي مقدمتها مونديال الشاطئية عام 2009، كما فازت دبي بجائزة أفضل مدينة مستضيفة لبطولات الشاطئية في العالم، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه الرياضة بين سكان الأحياء السكنية في دبي سيما الشغف الكبير بالرياضة لدى سكان دانة الدنيا وزوارها الذين يسهمون في إنجاح كل حدث رياضي يتم تنظيمه في دبي عبر مشاركتهم الفعّالة وحرصهم على التواجد والتشجيع.

وأسهمت دبي في نشر كرة القدم الشاطئية في الدولة والمنطقة من خلال البطولات المحلية والخليجية والدولية التي تم تنظيمها واستضافتها في دبي، خصوصاً وأن دبي يقطنها جاليات كبيرة من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يتابع الآلاف منهم هذه البطولات وينقلون شغفهم بالشاطئية إلى بلادهم ليسهموا في زيادة شعبية اللعبة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات الشاطئية عن تصدر «أبيض الشاطئية» قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة العاشرة، إلى جانب منتخبي إيران «حامل اللقب» وروسيا «بطل العالم»، وسيتم الإعلان عن بقية المنتخبات وتوزيعها على مجموعتين خلال حفل قرعة البطولة غداً بمقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتبث مراسم القرعة والمؤتمر الصحافي على موقع لجنة كرة القدم الشاطئية والصفحة الرسمية للبطولة في فيسبوك، ويعد منتخبنا أحد المنافسين على لقب البطولة مع كبار المنتخبات المشاركة.

وستلعب فرق كل مجموعة معاً ضمن مباريات دور ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى نصف النهائي، ثم يلعب الفائزان بالنهائي 6 نوفمبر، ويقام باليوم نفسه حفل جوائز نجوم القدم الشاطئية لتكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين في العالم عن موسم 2021.

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