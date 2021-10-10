مواجهات قوية في انطلاقة دوري «الثانية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أسفرت قرعة دوري الدرجة الثانية للموسم الكروي الجديد 2021- 2022، التي سحبت، اليوم، باتحاد الكرة، بحضور مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة، ومتابعة ممثلي الفرق المشاركة ( 12 فريقاً)، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن مواجهات قوية في الجولة الأولى، التي تنطلق في الثلث الأخير من الشهر الجاري، حيثُ يلتقي يونايتد مع الهلال يونايتد، والاتفاق مع ليوا، ولافال يونايتد مع فورسان هيسبانيا، ولا ليغا مع بينونة، والموج مع أتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت مع ريجينال.

وقام محمد علي سرور رئيس قسم المسابقات في بداية مراسم القرعة بعرض آلية القرعة ولوائح المسابقة، التي ستُلعب مبارياتها بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب)، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي المقبل، بشرط تحقيقهما لمتطلبات المشاركة.

وأكد أحمد بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات: إن دوري الدرجة الثانية نجح في استقطاب وزيادة عدد ممارسي لعبة كرة القدم خلال العامين الماضيين، ونسعى دائماً لتطويره بالتعاون والتنسيق مع الفرق المشاركة، الذين نأمل منهم تقديم منافسات قوية.

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