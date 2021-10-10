انتهاء موسم جيسوس مع «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

انتهى موسم البرازيلي المقيم إيغور جيسوس، مع شباب الأهلي، بعد إصابته في الركبة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق مؤخراً، وأشارت مصادر، إلى أن الفحوصات الطبية، كشفت عن إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني خضوعه إلى جراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة، ثم برنامجاً علاجياً وتأهيلياً، يمتد لأكثر من 6 أشهر، ما يؤكد عدم قدرته على اللحاق مباريات الموسم الحالي.

وتعتبر إصابة إيغور، مؤثرة بشكل كبير على القوة الهجومية لـ «فرسان دبي»، إذ سجل 12 هدفاً للفريق في دوري المحترفين الموسم الماضي، وهدفين بموسم دوري «أدنوك للمحترفين».

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