الشامسي: العين حقق مكاسب عدة أمام العروبة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد أحمد الشامسي، مدير فريق الكرة بنادي العين، أن الفريق حقق مكاسب فنية جيدة من تجربته الودية أمام العروبة، أول من أمس، استاد حمد الطاير بنادي النصر، رغم الخسارة 0 - 1، حيث أشرك 17 لاعباً في المواجهة هم محمد بوسندة، سلطان المنذري، محمد أحمد، رفائيل بيررا، محمد شاكر، سعيد أحمد، أحمد جمال، علي البلوشي، محمد جمال، جمال معروف، سلطان الشامسي، كرستيان جوانكا، جوناتاس دي سانتوس، إيريك، علي عيد، محمد خلفان وحمد الحساني.

وكان الفريقان اتفقا على إقامة المباراة من 3 أشواط، بواقع نصف ساعة لكل منها، ووقف سيرجي ريبروف مدرب العين على جاهزية عدد من اللاعبين الشباب، وأراح في الوقت نفسه لاعبين أساسيين مثل خالد عيسى، ويحيى نادر.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، حيث يخوض العين مباراته الأولى في مسابقة كأس الرابطة، والتي يستضيف فيها فريق الإمارات باستاد هزاع بن زايد، فيما يحل العروبة ضيفاً على اتحاد كلباء.

وأوضح أحمد الشامسي أن الفريق سيعود اليوم إلى تحضيراته بعد الراحة، التي منحها المدرب للاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة العروبة الودية، ونفى وجود أية إصابات وسط صفوف الفريق، مبيناً أن لاعب متوسط الميدان أحمد برمان أكمل علاجه بعد الإصابة، التي كان تعرض لها أخيراً في العضلة الضامة، ويتابع برنامجه التأهيلي حالياً تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية، فيما تعرض البرازيلي رافائيل بيريرا لكدمة خفيفة، خلال المباراة التجريبية أمام العروبة، وسيخضع إلى الفحوصات.

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