«النسور» يحلق في كأس الرابطة و«العنابي» ينتظر «الإياب»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

حسم لاعبو خورفكان موقعة الوحدة في ذهاب كأس رابطة المحترفين بفوز صعب، 3 -2، ولم يحافظ الفريق على تقدمه بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 62، ومني مرماه بهدفين، وكان قريبا من التفريط في الفوز لو استغل لاعبو«العنابي» فرص الشوط الثاني،كما أن المنافس غاب عنه 6 لاعبين أساسيين لمشاركاتهم مع المنتخبات وتم طرد مدافعه فارس جمعة بالشوط الأول.

ويحتفظ «العنابي» بطموحات التأهل لربع نهائي البطولة في جولة الإياب 26 الجاري، من خلال الفوز بهدف فيما يتأهل «نسورالخور» في حال تحقيق التعادل أوالفوز.

حذر

وأكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة أنه يجب عليه الحذر حتى لا يتعرض لعقوبة الإيقاف جراء الحديث عن التحكيم،ونبه إلى أن فريقه تعرض لظلم واضح أمام خورفكان مؤكداً أنها ليست المرة الأولى بالموسم، وقال: تعرضنا لأخطاء تحكيمية في أكثر من 3 مباريات بالدوري مشيراً إلى أنه لم يفهم مبررات طرد المدافع فارس جمعة بالبطاقة الحمراء وأن الحكم لم يكن منصفاً في حالته،وقال: توجد حالة مماثلة حدثت في الدقيقة الأولى من أحد لاعبي المنافس وكانت تستحق بطاقة طرد مباشرة لكن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء.

وأضاف: فريقي لم يكن محظوظاً وكنا قريبين من إدراك التعادل، ولابد من الإشادة بلاعبينا الذين قلصوا الفارق رغم النقص العددي وكانوا قريبين من التعادل ونحتاج لهدف وحيد خلال مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل.

وقال البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان: رغم تقدم فريقنا بثلاثية ولكن الوحدة كان الأفضل في الشوط الثاني، كما أهدرنا 7 فرص وعموماً علينا الحذر في لقاء العودة من أجل تحقيق هدفنا.

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