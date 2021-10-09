عبدالله حمد: تجاوزنا آثار الخسارة وتركيزنا منصب على لقاء العراق

المصدر: البيان

أكد عبدالله حمد لاعب منتخبنا الوطني الأول أن كل نجوم المنتخب يركزون على المباراة المقبلة أمام العراق، ويحرصون على التحضير لها بالشكل المطلوب بعد أن تجاوزوا آثار الخسارة في المواجهة السابقة مع إيران، مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد وعازمون على تغيير الصورة التي ظهروا بها في اللقاء الماضي.

وتحدث عبدالله حمد عن التحضيرات الخاصة بمواجهة المنتخب العراقي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني تحدث إليهم وطالبهم بنسيان ما حدث وعدم التوقف في محطة الخسارة, لأن هذا الأمر لا يفيد ولن يخدم مسيرة المنتخب، مضيفاً أن كل زملائه في المنتخب يدركون أهمية المرحلة المقبلة.

ووعد لاعب الوسط ببذل كل الجهد من أجل التعويض في مباراة يوم 12 أكتوبر، مشدداً على ضرورة العودة إلى سكة الانتصارات وحصد النقاط للحاق بالمنتخبات في مقدمة الترتيب، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مؤكداً أن التأهل للمونديال هدف لا تنازل عنه.

وقال: "المباراة المقبلة أمام العراق لن تكون سهلة بأي حال، طموحنا هو تحقيق الفوز للعودة إلى الواجهة مجدداً، لكن في نفس الوقت منافسنا يملك ذات الدوافع ويسعى لتحسين مركزه في المجموعة، علينا الاجتهاد واللعب بقوة وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتيجة المطلوبة

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