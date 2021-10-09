منتخب الإمارات يستعد لمواجهة العراق ضمن تصفيات كأس العالم

المصدر: البيان

طوى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول ملف مباراة إيران، وبدأ التحضير للمواجهة المقبلة أمام العراق يوم 12 أكتوبر الجاري باستاد زعبيل، في الجولة الرابعة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتعد المباراة مصيرية بالنسبة لمنتخبنا، من واقع موقف المنتخبين في جدول الترتيب، حيث يتساوى الأبيض ومنافسه العراقي في رصيد نقطتين، وهو ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة، لا تقبل القسمة على اثنين وتتطلب إعداداً خاصاً، ليتمكن منتخبنا من تحقيق نتيجة تعزز حظوظه في التأهل.

وأجرى المنتخب أمس تدريباً استشفائياً للاعبين الذين شاركوا في المباراة السابقة، بهدف ازالة آثار الارهاق، ويستهل الأبيض التحضيرات للمباراة المقبلة بأداء مران اليوم باستاد زعبيل بنادي الوصل، فيما ستتواصل الاستعدادات بتدريبات يومية حتى موعد المباراة.

وحرص الجهاز الفني على التواصل مع اللاعبين، لإخراجهم من حالة الإحباط التي سيطرت على نجوم المنتخب عقب الخسارة أمام إيران، ويسعى الهولندي فان مارفيك المدير الفني للأبيض لإعادة الثقة للاعبين، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بقوة والقتال من أجل التأهل

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