سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة راعياً ذهبياً لشباب الأهلي

المصدر: البيان

وقع نادي شباب الأهلي، اتفاقية شراكة استراتيجية، مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2022.

وبموجب الاتفاقية سيتم وضع شعار الراعي الجديد على ظهر قميص الفريق، وتم التوقيع بحضور الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، وعدد من المسؤولين، وعضوي مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، هشام عبد الله القاسم، وطلال أحمد الشنقيطي، واللاعبين ماجد ناصر حارس المرمى، ويحيى الغساني.

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