رابطة المحترفين تتيح حضور الجماهير بداية من سن 12 عاماً فما فوق

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن السماح بحضور الجماهير من سن 12 عاماً فما فوق، بالمدرجات المفتوحة أمام المشجعين بنسبة حضور 80٪ من السعة المتاحة في كُل استاد، وذلك في مباريات مسابقات دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة وكأس السوبر، للموسم الرياضي 2021-2022.

وكانت الإجراءات السابقة تمنح الفئة العمرية المشمولة من 16 عاماً فما فوق، فيما تأتي هذه الخطوة في الوقت الحالي من أجل منح المجال أمام المزيد من الجماهير لمشاهدة المباريات في الملاعب، وذلك مع استمرار تطبيق الإجراءات الصحية، حيث سيكون الحضور متاحاً لمن يُظهر عبر تطبيق الحصن حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل 6 شهور من حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز "48" ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

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