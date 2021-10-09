عبد السلام محمد: لا تقلقوا على «النمور»

المصدر: كلباء – محمد فضل

دعا عبد السلام محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بكلباء جمهور فريقه إلى عدم القلق لوضع «النمور» الحالي ضمن فرق القاع بدوري «أدنوك للمحترفين » مشيراً إلى أن الفريق سيستعيد عافيته وبريقه في الجولات المقبلة للدوري، وأشار في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن فترة التوقف الحالية مهمة للجهاز الفني لتصحيح الأخطاء التي حدثت خلال الجولات الماضية من البطولة، وقال: اللاعبون سيضاعفون الجهد من أجل إعادة «النمور» إلى الطريق الصحيح واستعادة نغمة الانتصارات.

درهم الحظ

وأكد أن كلباء افتقد درهم الحظ في أكثر من مباراة خصوصاً أمام الوصل بالدوري الذي تقدم عليه بهدف حتى الوقت القاتل الذي تمكن عبره «الإمبراطور» من إدراك التعادل والعودة بنقطة غالية وتكرر السيناريو نفسه أمام الظفرة بعد أن كان كلباء قريباً من العودة بالعلامة الكاملة لكن التعادل الإيجابي بهدف حسم المباراة ليخسر نقطتين كانتا في متناول اليد مع كامل الاحترام للظفرة، وقال: نعد جمهور الفريق بالتعويض.

ذكريات

وألمح إلى أن كأس رابطة المحترفين مهمة لكل الفرق وقال: نأمل في الاستفادة من البطولة وتكرار إنجاز الموسم الماضي الذي وصل فيه الفريق إلى نصف النهائي قبل المغادرة على يد النصر، وستكون مواجهتنا الأولى بالموسم الحالي يوم 15 الجاري أمام العروبة ونامل الخروج منها بالفوز.

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