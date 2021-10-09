4 انتصارات في افتتاح دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شهد افتتاح دوري الدرجة الأولى لكرة القدم 4 انتصارات وتغلب العربي على الذيد 2-0، وأحرز الهدفين لوان مارتينيز وراشد الفلاسي في الدقيقتين 38، و48.

وفاز حتا على الفجيرة في قمة خاصة بهدف ريجيس توساتي في الدقيقة 62، وعبر البطائح، دبا الفجيرة بهدف رودريغو سوزا في الدقيقة 33، ويعد أول هدف في الدوري.

وتمكن الحمرية بعشرة لاعبين من الفوز على الرمس بهدف سجله البرازيلي فينسيوس سيلفا في الدقيقة 45+2، وطرد الحكم لاعب الحمرية عثمان خلفان.

وتختتم اليوم مباريات الجولة الأولى بإقامة 3 مباريات مهمة تجمع دبا الحصن مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع غلف اف سي، وسيتي مع مسافي.

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