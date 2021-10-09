معتز : سنعيد الجزيرة الحمراء للانتصارات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد معتز عبدالله مدرب فريق الجزيرة الحمراء أنه يهدف إلى إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد وإظهار شخصيته القوية في المباريات اعتباراً من مباراة اليوم أمام «غلف اف سي» في ختام مباريات الجولة الأولى من دوري «الهواة» لكرة القدم، وقال : روح التحدي ستكون موجودة في كل المباريات رغم أننا سنواجه فرقاً قوية، تضم أبرز النجوم من المواطنين والأجانب وتسعى لتجميع النقاط.

وتعد مباراة اليوم الأولى لمعتز عبدالله مدرباً للفريق، علماً بأنها ستكون ضد فريقه السابق ،والذي قاده بنجاح للقب الدرجة الثانية الذي مهد له الطريق للمشاركة في دوري «الأولى».

وأكد معتز عبدالله الملقب بصاحب الألقاب المحلية والخارجية مع «الأبيض» والعين والوحدة أهمية العمل الجاد والحرص على ردة الفعل القوية في مباريات الدوري الذي يشهد زيادة عدد الأندية المشاركة على نحو يضعه أمام كثير من التكهنات والتوقعات المرتبطة بطبيعة الصراع وتجميع النقاط مع نهاية كل جولة وليس التركيز فقط على مباراة واحدة لأن التحضير الذي قام به في الفترة الماضية وتعزيز صفوف الفريق بالعناصر الجيدة يجب أن يمثلا دافعاً لجميع المباريات.

وعبر المدرب عن سعادته بهذه الخطوة مقدماً شكره إلى محمد بن حميدان الزعابي رئيس مجلس إدارة الجزيرة الحمراء وأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل للفريق.

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