ميكالي يقود الظفرة للفوز على الجزيرة ودياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

فاز الظفرة على الجزيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت الفريقين باستاد محمد بن زايد بأبوظبي، خلال فترة التوقف الحالي ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

ونجح الظفرة في أول تجربة تحت قيادة مدربه البرازيلي الجديد روجيرو ميكالي والذي يسعى إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل صفوف الفريق بعد أن تولى المهمة قبل أيام خلفاً للسوري محمد قويض.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل الظفرة هدفين عن طريق خلف الحوسني ومحمد الجنيبي، فيما سجل للجزيرة عبد الله ديابي.

وشهدت المباراة دفع كلا المدربين بأغلب عناصر الفريق للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل عودة المنافسات.

ويستعد الظفرة لمواجهة النصر في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين 16 الجاري، فيما يستعد الجزيرة لمباراته المرتقبة مع شباب الأهلي يوم 22 الجاري في الجولة السابعة من دوري «أدنوك للمحترفين».

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