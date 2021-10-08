خورفكان يفوز على الوحدة بثلاثية في افتتاح كأس رابطة المحترفين

المصدر: خورفكان– محمد فضل

صدم خورفكان، فريق الوحدة بثلاثية في افتتاح كأس رابطة المحترفين مساء اليوم، محققاً فوزاً صعباً بنتيجة 3-2، ويخوض الوحدة نزالاً صعباً أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد أيام.

أحرز ثلاثية «أبناء الخور» كل من خليفة مبارك وأسامة رشيد وفلاح وليد في الدقائق 35، و45+3، و54، فيما سجل ثنائية «العنابي» البرازيلي جواو بيدرو هدفين في الدقيقتين 62، 68، وطرد الحكم أحمد الحمادي، المدافع فارس جمعة «الوحدة» في الدقيقة 42.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة محاولات كر وفر من لاعبي الفريقين مع أفضيلة للوحدة الذي سيطر على أول 15 دقيقة، فيما اعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة، ونجح خليفة مبارك من تسجيل أول أهداف البطولة وخورفكان في الدقيقة 35 مستفيداً من الكرة الركنية التي لعبها دودو،

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول قمة الإثارة بعد طرد مدافع الوحدة فارس جمعة لعرقلته للبرازيلي تانكي في الدقيقة 42 ليعود الحكم الحمادي لتقنية «VAR» وبعد أن ظن الجميع أن الحكم في طريقه لإلغاء عقوبة الطرد قام بإخراج البطاقة الحمراء مباشرة مؤكداً صحة قرار طرده، استغل خورفكان النقص العددي وضاعف النتيجة بهدف ثانٍ من ضربة ثابتة نفذها العراقي أسامة رشيد في الدقيقة «45+3» لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور 2 -0.

وفي الشوط الثاني واصل خورفكان الصحوة مسجلاً هدفاً ثالثاً عبر فلاح وليد في الدقيقة 54 لكن البرازيلي بيدرو قلص الفارق لـ«العنابي» بمجهود فردي رائع في الدقيقة 62 ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 68.

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