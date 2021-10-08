تعاون بين الشارقة الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية

المصدر: وام

أكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن التعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في مصر يتم على أعلى مستوى حيث إن تلاقي الرؤى والأفكار بين الجانبين يعود إلى التزام المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تدعم وتعزز كل ما يجمع ويوحد شباب الوطن العربي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مؤخرا سعادة عيسى هلال الحزامي لبحث سبل التعاون المشترك مستقبلاً في كل المجالات حيث رحب وزير الشباب والرياضة بوفد مجلس الشارقة الرياضي مثمناً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير و الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير والدكتور محيي معروف مدير إدارة الاستثمار بالوزارة.

واستعرض الحزامي خلال اللقاء بعض الأنشطة والفعاليات التي تؤكد حرص المجلس على اكتشاف المواهب والكفاءات وإعداد الكوادر والخبرات على صعيد الشارقة بما يصب في دعم رياضة الإمارات والمنظومة العربية بوجه عام.

يشار إلى أن وفد مجلس الشارقة الرياضي يضم كلا من عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والتسويق ونبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوي

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