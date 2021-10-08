إصابة إيغور تزعج شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعرض اللاعب البرازيلي إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، للإصابة في الركبة، خلال تدريبات فريق الكرة، ولم يكشف الجهاز الطبي للفريق على نوعية الإصابة، ومدة الغياب للعلاج، في الوقت الذي تبدو فيه الإصابة مزعجة للجهاز الفني، بقيادة المدرب الوطني مهدي علي.

وأشارت أنباء، إلى توقع غياب إيغور لفترة طويلة، قد تصل إلى قرابة الشهر، وهو ما سيكون مؤثراً بشكل كبير في «فرسان دبي»، والذي يعاني من نقص في المهاجمين، في ظل غياب أحمد خليل، للإصابة أيضاً منذ الموسم الماضي.

وشارك إيغور (20 عاماً)، في مباريات شباب الأهلي الستة بدوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بمجمل 540 دقيقة، وسجل هدفين، وكان صانعاً للفارق مع فريقه بالموسم الماضي، بمشاركته في 2070 دقيقة، موزعة على 24 مباراة، وسجل خلالها 12 هدفاً، ليكون اللاعب المقيم الأبرز في دورينا.

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