ريبروف يختبر «شباب العين» أمام العروبة

المصدر: (العين- طلحة عبدالله)

يلتقي فريق العين مع العروبة الليلة في تجربة ودية، ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، وكان الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، طلب إقامة المباراة من أجل اختبار جاهزية عدد من اللاعبين الشباب قبل الدفع بهم في التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق في مواجهة الإمارات، ضمن مسابقة كأس رابطة المحترفين، والمقررة 15 الجاري باستاد هزاع بن زايد، وذلك بعد استدعاء 8 لاعبين أساسيين للمنتخبات الوطنية، وهم بندر الأحبابي، محمد عباس، كايو كانيدو، ياسين مرياح، سفيان رحيمي ولابا كودجو، إلى جانب لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي خالد البلوشي وناصر الشكيلي.

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