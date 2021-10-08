«أبيض السيدات» يخسر أمام تونس ودياً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

خسر منتخبنا الوطني للسدات لكرة القدم، مواجهته الودية أمام نظيره التونسي، صفر - 4، ضمن معسكره الداخلي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

ويواصل «أبيض السيدات» تدريباته على ملاعب اتحاد الكرة، حتى موعد سفره إلى العاصمة القيرغيزية بيشكيك، مستضيفة مجموعة منتخبنا في التصفيات الآسيوية، المقرر إقامتها في الفترة من 18 إلى 24 الجاري.

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن المنتخب استفاد كثيراً من التجربتين الوديتين أمام الهند وتونس، خاصة من الناحية الفنية والبدنية، وحرصت المدربة الوطنية، حورية الطاهري، على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات، للوقوف على مستواهن، قبل خوض غمار التصفيات.

وأشادت بوشلاخ بدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة لمنتخب السيدات، وتوفير الأجواء المناسبة له، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة، ستشهد إطلاق عدد من البرامج التطويرية، والمبادرات والمسابقات التي من شأنها أن تسهم في تطور الكرة النسائية، سواء بإقامة البطولات المحلية والدورات والورش الفنية والإدارية في مختلف أنحاء الدولة.

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