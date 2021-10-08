7 مواجهات تدشن النسخة الاستثنائية لدوري الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ينطلق قطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» في الخامسة وخمس دقائق بعد عصر اليوم، بمشاركة 15 فريقاً وحلم واحد، هو التأهل لدوري ادنوك للمحترفين مع نهاية مباريات المسابقة في 30 أبريل المقبل.

تشهد النسخة الحالية الاستثنائية تطورات جديدة أدت إلى عودة ناديين من الانسحابين هما الرمس والجزيرة الحمراء إلى جانب صعود فريقي غلف اف سي، وسيتي من دوري الدرجة الثانية.

وهناك شبه إجماع على أن النسخة الحالية ستكون الأقوى والأكثر إثارة لعدة أسباب أولها الطموح الكبير لمعظم الفرق، ولوجود فرق من الوزن الثقيل على غرار حتا ودبا الفجيرة والفجيرة، دبا الحصن والبطائح، إلى جانب مشاركة 4 لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة، واثنين من الأجانب في كل فريق، الأمر الذي يضيف قوة للفرق ويكسبها صلابة وتكاملية.

وأنهت الأندية تحضيراتها بعد أن دعمت صفوفها وأقامت معسكرات داخلية وخارجية، وخاضت عدة تجارب ودية، إلى جانب المشاركة في التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة والتي أسفرت عن تأهل حتا والعربي لثمن نهائي المسابقة الأغلى.

رحلة الصعود

تبدأ رحلة الصعود إلى «الأضواء» بإقامة مباريات الجولة الأولى، بسبع مواجهات اليوم وغداً، حيث يلتقي في الخامسة وخمس دقائق عصر اليوم، كل من حتا والفجيرة، ودبا الفجيرة أمام البطائح على ملعب الأخير.

نشوة العربي

في المباراة الثالثة يسعى العربي المنتشي بتأهله إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى تكرار فوزه على الذيد، عندما يلتقيان اليوم بملعب العربي في إمارة أم القيوين، وفي المباراة الرابعة يستقبل الرمس العائد من الانسحاب، الحمرية.

مرشحون

فيما يلي يلقي «البيان الرياضي» الضوء على أبرز المرشحين للصعود وذلك من واقع إعداد الأندية ومن حيث الظهور خلال مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة، إذ يتصدر فريق دبا قائمة الترشيحات، حيث يعد الأكثر استقراراً على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران بوفيتش، والتعاقد مع البرازيلي ديغو سيلفا هداف المسابقة مع الصقور خلال الموسم الأخير.

المرشح الآخر الأوفر حظاً هو حتا، بما لديه من خبرة في المنافسة ودعم صفوفه بأبرز العناصر، ولا يمكن أن يكون فريق العربي بمعزل عن الترشيحات بعد دعم صفوفه بلاعبين خبرة، والتأهل لدور الـ16 من تمهيدي كأس رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي.

رباعي الشارقة

كما لا يمكن استبعاد رباعي الإمارة الباسمة عن الترشيحات، وهي الحمرية الذي دعم صفوفه بأبرز الصفقات، وبات جل تفكير إدارة النادي والجهاز الفني في كيفية التأهل للعب مع الكبار، إلى جانب البطائح الذي يبلي لاعبوه بلاءً حسناً منذ انضمام النادي «الوليد» للمسابقة.

هناك أيضاً دبا الحصن، الذي يقدم في كل مرة موسماً متميزاً لكن الجولات الأخيرة دائماً ما تقف حجر عثرة أمامه، وأيضا يجب ألا نستثني فريق الذيد من التأهل معتمداً على خبرة مدربه وليد عبيد الذي نجح من قبل من قيادة حتا للتأهل في مناسبتين.

الحصان الأسود

ينتظر أن يلعب مسافي دور الحصان الأسود في المسابقة، ولن يكون مستبعداً من الصراع، بل يعد من المرشحين وبقوة للصعود عطفاً على ما قدمه الفريق خلال المباريات الودية.

10 مواطنين

لأول مرة في خلال مسيرة دوري الهواة يتواجد 10 مدربين وطنيين على رأس الأجهزة الفنية للأندية وهم، وليد عبيد «الذيد»، محمد الخديم «مسافي»، محمد جلبوت «العربي»، عارق شلنك «التعاون»، عبد الغني المهري «مصفوت»، جاسم الطنيجي «الرمس»، محمد عبد الله «الفجيرة»، حتا «سليمان البلوشي»، محمد العجماني «سيتي»، ومعتز عبد الله مدرب الجزيرة الحمراء.

5 أجانب

على صعيد الأجانب يتواجد 5 مدربين هم الصربي زوران بوبفيتش مدرب دبا الفجيرة إلى جانب المصريين طارق السيد مدرب الحمرية، ومصطفى عبد الستار مدرب غلف اف سي إلى جانب التونسيين عثمان النجار مدرب دبا الحصن وطارق الحضيري مدرب البطائح.

تشاور

أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات أن اتحاد الكرة يحرص على التشاور مع الأندية بعد ختام الموسم الرياضي وقبيل بداية وانطلاق المسابقات الكروية للموسم الجديد بهدف الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في تطوير تلك المسابقات بكافة فئاتها العمرية.

وأشاد بن درويش بالتعاون والتنسيق المتواصل بين الاتحاد وأندية الدرجة الأولى من خلال ورش العمل التحضيرية التي عقدت خلال الفترة الماضية لضمان انطلاقة مميزة للمسابقة، مشيراً إلى أن مشاركة 15 فريقاً في النسخة الحالية لدوري الدرجة الأولى يُضيف المزيد من المنافسات والقوة في مباريات المسابقة.

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