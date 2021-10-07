مارفيك: إيران تفوق باللياقة البدنية العالية

المصدر: دبي - العوضي النمر

أرجع فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات، خسارة الأبيض بهدف نظيف أمام إيران مساء اليوم، لحساب الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2022، إلى تفوق اللاعبين الإيرانيين على لاعبي منتخبنا من الناحية البدنية، مضيفاً في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لا ألوم اللاعبين على خسارة اليوم، فنحن لعبنا أمام منتخب قوي جداً ترتيبه الـ 26 عالمياً، ولديه لاعبو في الدوريات الأوروبية، الأمر الذي يجعل لياقتهم البدنية عالية جداً.

وكشف مدرب منتخب الإمارات فان مارفيك، عن توقف تقنية الفيديو (الفار) لبعض الوقت في مباراة الإمارات وإيران، لتعود للعمل مرة أخرى قائلاً «أبلغني الحكم الرابع في الشوط الأول بأن تقنية الفيديو متوقفة، وعاد مرة ثانية ليخبرني في الشوط الثاني بأنها عادت للعمل مجدداً، وهذا حظ مؤسف بالنسبة لمنتخب الإمارات، إذ قامت تقنية الفيديو بإلغاء طرد مدافع المنتخب الإيراني».

وأضاف مارفيك، لعبنا شوطاً أول جيداً جداً، وكان يمكننا التسجيل، إلا أننا لم نستغل تلك الفرص جيداً، وفي المقابل سجل المنافس هدفه من هجمة مرتدة سريعة وهذا شيء مؤسف.

وتابع: لن نستسلم، ونتوقف عند هذا الحد، سنحاول تعويض خسارة مباراة إيران في المواجهة المقبلة أمام العراق، وكذلك لدينا سبع مباريات متبقية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، يجب أن نستغلها جيداً، والمركز الثالث الذي نحتله حالياً ليس سيئاً، يؤهل أيضاً إلى كأس العالم.

ولفت مارفيك إلى أن لاعبي منتخب الإمارات خرجوا متعبين جداً عقب المباراة ومحبطين كذلك، مشيراً إلى أنه لم يتحدث معهم حتى الآن، ولكنه حتماً سيعمل على إخراجهم من الحالية الراهنة استعداداً إلى مباراتهم المقبلة مع العراق في الـ 12 من الشهر الجاري، لحساب الجولة الرابعة للتصفيات نفسها.

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